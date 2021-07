Temporais causam inundação em metrô na China

BBC Vídeos

Chuvas fortes que há dias atingem a região central da China provocaram estragos em Zhengzhou, capital da Província de Henan.

Na terça-feira (20/7), parte do sistema de proteção da cidade contra inundações cedeu devido às tempestades, e a água inundou as estações.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram algumas pessoas com água na cintura ou próxima ao pescoço; outros retratam uma correnteza que varre as plataformas. Mais de 500 passageiros foram resgatados, conforme as autoridades locais, 12 morreram e cinco ficaram feridos.

O volume de chuvas registrado em Zhengzhou nos últimos dias equivale à média do que é observado em um ano inteiro.

A província de Henan está na grande bacia do Rio Amarelo, o segundo maior rio do país. Assim, a região é cortada por uma rede fluvial e, por isso, acaba sujeita a inundações.

O risco natural, contudo, foi exacerbado nas últimas décadas com a construção de uma série de barragens no curso da bacia, apesar dos alertas feitos por cientistas, relata o correspondente da BBC na China, Stephen McDonell.