Simone Biles, primeira atleta a ter o próprio emoji no Twitter

AF Agência France-Presse

(crédito: Loic VENANCE / AFP)

O emoji representa una cabra com uniforme de ginástica artística e uma medalha de ouro no pescoço, uma referência ao título de melhor ginasta da história (Greatest Of All Time, GOAT, palavra que significa cabra em inglês).

Biles inclusive começou a usar nas competições trajes com o desenho de uma cabra com lantejoulas, com o objetivo, afirma de estimular os jovens.

"Espero que as crianças que vejam não tenham vergonha de ser boas em qualquer área", explicou recentemente em uma entrevista.