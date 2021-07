Talibãs dizem controlar 90% das fronteiras afegãs, segundo agências russas

AF Agência France-Presse

(crédito: Wakil KOHSAR / AFP)

Um representante dos talibãs afirmou, nesta quinta-feira (22), que os rebeldes afegãos já controlam 90% dos pontos de fronteira do país, em declarações recebidas por uma agência de notícias que não puderam ser verificadas de forma independente.

"As fronteiras do Afeganistão com Tadjiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Irã (...), aproximadamente 90% das frontieras estão sob nosso controle", disse Zabiulla Mudjakhed à agência estatal Rio Novosti.

Os talibãs realizam, desde maio, uma ofensiva geral contra as forças do governo à medida que as tropas internacionais finalizam sua retirada do país, após vinte anos de presença.

Desde então, os rebeldes islâmicos se apoderaram de territórios rurais vastos, assim como de vários postos fronteiriços chaves, e cercam as grandes cidades.

Sem o apoio fundamental dos Estados Unidos, as forças afegãs apresentam apenas uma escassa resistência e mal conseguem controlar as principais capitais provinciais e os grandes eixos.

Os rebeldes já afirmaram anteriormente que controlavam 85% do território nacional, o que foi contestado pelo governo e não pôde ser comprovado de forma independente.