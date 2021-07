China critica OMS por investigar a pandemia

CB Correio Braziliense

O governo da China classiucou de “arrogante” a proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de auditar os laboratórios chineses no âmbito de uma investigação mais ampla sobre as origens da pandemia da covid-19, doença causada pelo Sars-CoV-2. O vice-ministro da Saúda da China, Zeng Yixin, se disse “extremamente surpreso” com a ideia e afirmou a repórteres que ela é “desrespeitosa ao bom senso e arrogante para com a ciência”.

Na semana passada, o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propôs fazer “controles dos laboratórios ou estabelecimentos de pesquisa ativos na região onde foram identificados os primeiros casos (da covid-19) em dezembro de 2019” — uma referência à cidade chinesa de Wuhan, o epicentro da pandemia que abala o mundo. No dia 31 daquele mesmo mês, a China revelou à OMS a existência de um surto de casos de pneumonia em Wuhan.

A teoria de um vazamento de um laboratório chinês foi promovida pela administração norte-americana de Donald Trump (2017-2021), mas descartada por especialistas durante muito tempo. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a oposição de Pequim é “irresponsável e perigosa”. “Não é o momento de obstruir”, afirmou. Nas últimas semanas, no entanto, a teoria ganhou nova força nos Estados Unidos.

A China luta vigorosamente contra a teoria de que a covid-19 pode ter se originado em um de seus laboratórios, principalmente o Instituto de Virologia de Wuhan, e se espalhado devido a um vazamento. Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas e a imprensa do país apontam regularmente para o laboratório de Fort Detrick, nos Estados Unidos, como possível local de origem da covid-19. Localizado próximo a Washington, este laboratório está no centro da pesquisa americana contra o bioterrorismo.De acordo com o Global Times, um jornal chinês de tom nacionalista, cinco milhões de internautas chineses assinaram uma petição para a abertura de uma investigação sobre Fort Detrick.

Vazamento

Por sua vez, um dos diretores do Instituto de Virologia de Wuhan, Yuan Zhiming, afirmou, ontem, que “não aconteceu nenhum vazamento de patógenos” nem “infecção acidental de funcionário” desde a inauguração do local em 2018. O vice-ministro chinês da Saúde, Zeng Yixin, respondeu ao que chamou de “boatos”, insistindo que o laboratório “nunca organizou pesquisas de ganho de função em coronavírus, nem tampouco em um suposto vírus criado artificialmente”. As declarações estão ligadas ao tipo de pesquisa científica apontado como a origem de um possível vazamento.

Sob pressão crescente por uma investigação da origem da covid-19, a OMS só conseguiu enviar uma missão de especialistas internacionais a Wuhan em janeiro, mais de um ano após o surgimento do vírus. Recentemente, a organização acusou a China de não ter compartilhado dados brutos suficientes durante a primeira parte da investigação. O diretor geral da OMS pediu a Pequim que atue de modo “transparente, aberta e que coopere” na segunda fase, que inclui auditar laboratórios chineses. Além disso, Tedros Adhanom Ghebreyesus pediu mais estudos sobre os mercados de animais de Wuhan e seus arredores.