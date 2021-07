Deslizamentos de terra deixam 44 mortos e dezenas de desaparecidos na Índia

AF Agência France-Presse

(crédito: NDRF / AFP)

Pelo menos 44 pessoas morreram, e dezenas estão desaparecidas, por deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais no oeste da Índia - informou uma autoridade local nesta sexta-feira (23).

Na quinta-feira (22), três deslizamentos de terra afetaram o distrito de Raigad, no estado de Maharashtra, relatou a mesma fonte à AFP.

"Quarenta e duas pessoas morreram devido a deslizamentos de terra no distrito de Raigad e 38 pessoas ainda estão desaparecidas", disse o porta-voz do governo estadual, Anirudha Ashtaputre, à AFP.

"Houve mais seis deslizamentos de terra no distrito de Satara, onde morreram duas pessoas", acrescentou.

Em outras partes do estado, até 15 pessoas também estavam desaparecidas.

A Marinha e a Força Aérea uniram forças para ajudar as milhares de pessoas afetadas pelas inundações.

Mas a magnitude dos danos - sobretudo, os deslizamentos que bloquearam várias estradas, como a rodovia entre Mumbai (capital do estado) e Goa - dificulta os trabalhos de resgate.

As 24 horas ininterruptas de intensas chuvas provocaram o transbordamento do rio Vashishti. Alguns bairros da localidade de Chiplun se encontram sob 3,5 metros de água.

Pelo menos 34 pessoas morreram soterradas no último fim de semana, na Índia, por um muro arrastado por um deslizamento de terra, em meio às fortes chuvas de monções em Mumbai.

Nas zonas atingidas, a Marinha mobilizou sete equipes de resgate equipadas com lanchas, coletes salva-vidas e flutuadores, bem como mergulhadores especializados e um helicóptero para socorrer os moradores em situação de risco.

Um deslizamento de terra na cidade de Khed deixou 10 feridos, de acordo com um comunicado à imprensa do governo estadual.

Entre "10 e 15 pessoas podem estar presas sob os escombros", informou.

O serviço meteorológico da Índia ativou alertas vermelhos em várias regiões do estado, já que as fortes chuvas devem continuar nos próximos dias.

O desabamento de edifícios é comum na Índia durante a estação das monções (junho a setembro), quando estruturas frágeis e precárias cedem após dias de chuva ininterrupta.

As fortes chuvas inundaram um complexo de tratamento de água, interrompendo o abastecimento "em muitas partes de Mumbai", uma megacidade de 20 milhões de pessoas, segundo as autoridades locais.

A mudança climática está tornando as monções mais fortes na Índia, de acordo com um relatório do Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), publicado em abril.

Este relatório alerta para as graves consequências que isso pode ter na alimentação, na agricultura e na economia de um território onde vive um quinto da população mundial.