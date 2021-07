Vietnã decreta confinamento da capital por aumento de casos de covid-19

AF Agência Fance-Presse

(crédito: Manan VATSYAYANA / AFP)

Hanói, Vietnã - As autoridades do Vietnã decretaram neste sábado (24/7) o confinamento dos oito milhões de habitantes de Hanói, capital do país, em uma tentativa de frear um grave surto de contágios de covid-19 que obrigou um terço do país a permanecer em casa.

Na sexta-feira foram registrados mais de 7.000 novos contágios em todo o país, o terceiro recorde de casos diários em uma semana.

O centro de Hanói, normalmente movimentado, estava praticamente vazio e com lojas fechadas quando o confinamento entrou em vigor, mas ainda é possível observar algumas pessoas nas proximidades da cidade. Depois de conter com sucesso focos limitados de covid-19 no ano passado, o Vietnã registrou uma disparada de casos desde o fim de abril.

Quase um terço dos 100 milhões de habitantes do país já estão confinados. Mas o surto mostra poucos sinais de desaceleração e a Cidade Ho Chi Minh, no sul, que registrou a maioria dos casos recentes, decidiu na sexta-feira ampliar a ordem de permanência em casa.

A economia do Vietnã foi uma das poucas que cresceu no ano passado graças à eficiência em conter a primeira onda da pandemia. Mas o país do sudeste asiático demora a vacinar a população, com apenas 4,5 milhões de doses administradas até agora.

O Vietnã tem uma política de internar todos os infectados, o que submete os profissionais da saúde e os hospitais a uma enorme pressão - a norma foi suspensa em algumas regiões.