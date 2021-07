Unesco declara 'grandes balneários da Europa' como Patrimônio Mundial

AF Agência Fance-Presse

Paris, França - Um grupo de grandes balneários europeus foi incluído na prestigiada lista do Patrimônio Mundial por seu "excepcional testemunho" dessa prática do século 18 até as 1930, informou a Unesco.

Trata-se de Baden bei Wien, na Áustria; Spa (Bélgica); Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne e Marianske Lazne (República Tcheca); Vichy (França); Bad Ems, Baden-Baden e Bad Kissingen (Alemanha); Montecatini Terme (Itália); e Bath (Reino Unido).

O comitê do Patrimônio Mundial, reunido na China para a sessão anual, disse que o grupo incluiu "as cidades balneárias mais modernas, dinâmicas e internacionais entre as muitas centenas que contribuíram para o fenômeno balneário europeu".

“Embora cada cidade balneário seja diferente, todas se desenvolveram em torno de fontes de água mineral, que foram o catalisador de um modelo de organização espacial voltado para funções curativas, terapêuticas, recreativas e sociais”, explicou.