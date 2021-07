Apicultor é detido após incêndio florestal perto de Atenas

AF Agência France-Presse

(crédito: LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

As autoridades gregas prenderam, nesta quarta-feira (28), um apicultor de 64 anos, acusado de ter originado o incêndio florestal que danificou várias casas no Monte Penteli, nos subúrbios de Atenas, informou um membro do corpo de bombeiros à AFP.

O homem, detido na terça-feira, comparecerá nesta quarta à Justiça, acrescentou a fonte. Ele é suspeito de ter queimado folhagem perto de suas colmeias, informou o ministério da Proteção Civil.

Na terça-feira (27), a polícia chegou a prender outras quatro pessoas no âmbito da investigação aberta pra determinar as causas do incêndio, mas elas foram liberadas, acrescentou a fonte.

O incêndio começou às 11h39 de ontem, na localidade de Stamata, a cerca de 30 km de Atenas, e se propagou até os municípios de Dionisos e Rodopoli, sem deixar vítimas.

Nesta quarta pela manhã, o fogo estava "sob controle", disseram os bombeiros locais à AFP.

"Uma casa foi queimada, e outras 12 sofreram danos, sobretudo, nos telhados. Dez carros foram carbonizados", detalhou a Defesa Civil.

Pelo menos 310 bombeiros participaram das operações, junto com dez helicópteros e oito bombardeiros de água, segundo o Corpo de Bombeiros. O trabalho transcorreu sob difíceis condições, com ventos a 38 km/h e termômetros a 37°C.

O fogo se espalhou rapidamente, e alguns moradores tiveram de deixar suas casas, ameaçadas pelas chamas.

Os incêndios florestais são frequentes na Grécia. A partir desta quinta-feira (29), espera-se uma onda de calor excepcional.

Em julho de 2018, 102 pessoas morreram por um incêndio na cidade costeira de Mati, perto de Atenas.