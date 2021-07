Vulcão Sinabung da Indonésia entra em erupção

AF Agência France-Presse

O vulcão Sinabung da Indonésia entrou em erupção nesta quarta-feira (28) liberando uma longa coluna de fumaça e cinzas.

A erupção do vulcão localizado no norte da ilha de Sumatra durou 12 minutos, segundo a agência geológica local.

"O material vulcânico alcançou os 4.500 metros" (de altura), disse à AFP o diretor do posto de monitoramento de Sinabung, Armen Putra.

Em uma imagem compartilhada por essa agência é possível observar uma espessa coluna de fumaça preta saindo da cratera.

As nuvens de cinza e fumaça chegaram até uma distância de mais de 1.000 metros do topo, acrescentou essa fonte.

As autoridades não emitiram ordem de evacuação porque os materiais vulcânicos não alcançaram as cidades mais próximas e não houve inconvenientes para os voos na região.

Porém, ordenaram à população que evite se aproximar a menos de cinco quilômetros da cratera, um raio em que de qualquer forma ninguém mora, porque a atividade vulcânica aumentou nos últimos anos.

Sinabung, um vulcão de 2.460 metros de altura, estava dormindo durante séculos até que despertou em 2010 com uma erupção que matou duas pessoas.

Voltou a entrar em erupção em 2013 e desde então se mantém muito ativo.

A erupção seguinte foi em 2014 e deixou 16 mortos. Em 2016, foi registrada outra que matou sete pessoas.

A Indonésia - um arquipélago de mais de 17.000 ilhas - tem cerca de 130 vulcões ativos.

O país se encontra no "Cinturão de Fogo" do Pacífico, uma área com frequente atividade sísmica na qual há choque de placas tectônicas.