Esponjas podem ter sido o primeiro animal da Terra

CB Correio Braziliense

As esponjas podem ser a forma de vida animal mais antiga do planeta, segundo cientistas do Canadá. Eles descobriram, no noroeste do país, fósseis desses animais que teriam vivido nos oceanos há 890 milhões de anos. A descoberta foi divulgada em um estudo publicado na última edição da revista especializada Nature e lança dúvidas sobre a teoria de que os animais apareceram na Terra depois de a atmosfera ter se desenvolvido totalmente. Isso porque os restos encontrados são de um bicho que existiu 90 milhões de anos antes desse acontecimento, até então, considerado decisivo.

As esponjas são seres invertebrados simples cuja origem ainda é desconhecida. As análises genéticas estimam que eles surgiram entre 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, mas as pesquisas foram conduzidas com animais modernos. Nenhum fóssil de esponja daquele período, conhecido como Neoproterozoico, havia sido encontrado e analisado.

Os investigadores canadenses saíram em busca desses resquícios em camadas geológicas de recifes que datam de 890 milhões de anos e foram “feitas” por bactérias que depositavam carbonato de cálcio. Assim, identificaram em hoje montanhas minúsculas estruturas tubulares, com apenas 1 centímetro de comprimento, contendo cristais do mineral calcita, que se pareciam muito com o esqueleto característico de esponjas modernas.

Resistentes

Se essa descoberta for confirmada, a idade desses fósseis ultrapassaria em cerca de 350 milhões de anos à do animal mais antigo conhecido até hoje, chamado de dickinsonia e definido por cientistas russos, que encontraram seus restos, como uma criatura de corpo e formato chato e oval. “Os animais mais primitivos que apareceram em um processo evolutivo foram, provavelmente, esponjas. O que não é surpreendente, já que são os animais mais simples na árvore da vida animal”, explica à Agência France-Presse (AFP) de notícias Elizabeth Turner, professora da Universidade Canadian Laurentienne e principal autora da pesquisa.

A confirmação da hipótese levantada por Turner também indicaria que as esponjas sobreviveram a eras glaciais severas, ocorridas entre 720 e 635 milhões de anos atrás. “Se minha interpretação estiver correta, os primeiros animais toleraram níveis de oxigênio relativamente mais baixos do que as condições atuais”, complementa a cientista.