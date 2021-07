Confrontos entre palestinos e exército israelense na Cisjordânia

AF Agência France-Presse

(crédito: Ahmad GHARABLI / AFP)

Uma cidade da Cisjordânia ocupada perto de Hebron foi palco, nesta quinta-feira (29), de confrontos entre militares israelenses e civis palestinos que compareceram ao funeral de um adolescente morto no dia anterior, observou um repórter da AFP.

Segundo as autoridades palestinas, Mohamad al Alami, de 12 anos, foi ferido mortalmente por disparos do exército israelense na quarta-feira, quando estava em um carro com seu pai na cidade de Beit Ommar, ao noroeste de Hebron.

Hoje, um cortejo fúnebre acompanhou o corpo do adolescente, evolvido pela bandeira do Fatah, o partido do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abas, e com a cabeça coberta com uma kufiya, que deixava seu rosto à mostra, pelas ruas de Beit Ommar, onde foi enterrado.

Centenas de palestinos lançaram pedras aos soldados israelenses, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo, afirmou um repórter da AFP.

Em um comunicado, o exército israelense afirmou na quarta-feira que alguns soldados viram homens saírem de um veículo e cavarem o chão perto do posto de controle de Beit Ommar, antes de irem embora.

Os militares foram ao local e encontraram dois sacos, um deles com o corpo de um bebê recém-nascido, acrescentou.

Mais tarde, os soldados voltaram a ver o veículo e pararam o motorista, seguindo o procedimento comum, que inclui gritar e lançar tiros de advertência no ar, afirma.

"Como o veículo não parou, um dos soldados disparou contra as rodas para pará-lo", continuou o exército, que afirma que investiga a acusação de que um menor palestino morreu.

"Os altos comandantes investigam o inicidente. A polícia militar também abriu uma investigação sobre as circunstâncias dos fatos", afirma o exército.

A Cisjordânia é um território palestino ocupado por Israel desde 1967.