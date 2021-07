Módulo científico Nauka se acopla à Estação Espacial Internacional

AF Agência France-Presse

(crédito: Handout / Russian Space Agency Roscosmos / AFP)

O módulo científico russo Nauka se acoplou nesta quinta-feira (29) à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) - informou a agência espacial Roscosmos.

"Contato confirmado!", tuitou o diretor da Roscosmos, Dmitri Rogozine, ao anunciar o acoplamento do módulo, cujo lançamento em órbita foi atrasado em mais de uma década.

"Segundo os dados de telemetria e os relatórios de bagagem da ISS, os sistemas a bordo da estação e o módulo Naukas funcionam normalmente", afirmou a agência espacial em um comunicado.

Ainda conforme o comunicado, a operação de acoplagem ocorreu às 16h29 no horário de Moscou (10h29 no horário de Brasília), três minutos depois do previsto.

Agora restam vários meses de trabalho e várias caminhadas espaciais para que Nauka esteja totalmente operacional e integrado à ISS.