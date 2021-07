Chega aos Estados Unidos 1º voo com colaboradores afegãos das tropas americanas

AF Agência France-Presse

O primeiro voo com afegãos que trabalharam para as tropas americanas no país asiático aterrissou nesta sexta-feira (30/7) nos Estados Unidos - anunciou o presidente Joe Biden, no início de uma operação para evacuar milhares de pessoas ante possíveis represálias por parte dos talibãs.

Cerca de 20.000 afegãos trabalharam para os Estados Unidos após a invasão de 2001, na esteira dos ataques do 11 de Setembro. Uma grande maioria solicitou a evacuação, depois que o Departamento de Estado criou um programa de vistos especiais para imigrantes.

Algumas estimativas sugerem que o número total de evacuados em potencial no âmbito deste programa possa chegar a 100.000, incluindo familiares dos colaboradores.

Muitos deles temem represálias e perseguições dos talibãs. O grupo conseguiu conquistar uma vasta área do país desde que as tropas estrangeiras iniciaram a última etapa de uma retirada que deve ser concluída no final de agosto.

"Hoje é um marco importante, pois continuamos cumprindo nossa promessa (feita) a milhares de cidadãos afegãos que trabalharam lado a lado com as tropas e com a diplomacia americanas nos últimos 20 anos no Afeganistão", declarou o presidente Joe Biden, conforme comunicado divulgado pela Casa Branca.