Prédio da ONU é atacado no oeste do Afeganistão

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / HAZEM BADER)

Os escritórios das Nações Unidas foram atacados nesta sexta-feira (30/7) em Herat, a grande cidade do oeste do Afeganistão, em torno da qual talibãs e forças do governo se enfrentam - informou a missão da ONU neste país, condenando a ofensiva.

"Este ataque contra a entrada de um edifício das Nações Unidas, claramente identificado, foi levado a cabo por elementos antigovernamentais", declarou a missão, acrescentando que um policial morreu, e vários ficaram feridos.

*Aguarde mais informações