PressÃ£o sobre Cuba

R » RODRIGO CRAVEIRO

O governo dos Estados Unidos impôs sanções financeiras à Polícia Nacional Revolucionária (PNR) de Cuba e a seus principais comandantes pela repressão aos “protestos pacíficos e pró-democráticos” ocorridos na ilha socialista em 11 de julho. O Escritório de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro bloqueou todas as propriedades e interessas da PNR. Oscar Callejas e Eddy Sierra, diretor e vice-diretor da polícia cubana, também tiveram os bens congelados. Eles estão proibidos de fazer negócios com qualquer cidadão, residente ou entidade dos EUA. “Haverá mais, a menos que haja alguma mudança drástica em Cuba, o que não prevejo”, advertiu o presidente norte-americano, Joe Biden, depois do anúncio do Tesouro.

O ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, rechaçou “energicamente” a inclusão da PNR e de seus principais comandantes nas “listas espúrias” dos Estados Unidos. “Estas medidas arbitrárias se somam à desinformação e à agressão para justificar o desumano bloqueio contra Cuba”, reagiu, por meio do Twitter. A Presidência de Cuba retuitou a mensagem do chanceler e cutucou Washington. “O governo dos EUA sabe que inclui o povo cubano em suas listas doentias? Sabe que, em Cuba, o povo tem o poder e defende as conquistas da Revolução?”, questionou. Rodríguez acusou Biden de montar uma farsa para “justificar uma operação de mudança de regime em Cuba”.

Moradora de Havana, a curadora de arte Solveig Font Martínez, 44 anos, foi detida ao participar de uma manifestação diante do Instituto de Rádio e da Televisão (IRT). “Fiquei presa por cerca de 30 horas. Não sou opositora ao governo. Sou contra o embargo econômico. Cuba necessita tomar decisões por conta própria. Para isso, devemos aprender a ser nossa própria economia. O regime cubano também utiliza o embargo para justificar a lei da mordaça imposta aos cidadãos”, disse ao Correio.

Solveig não acredita em uma reforma radical. “Cuba é um Estado totalitário e repressivo. Para uma mudança mais próxima ao que a cidadania quer, um primeiro passo foi dado: a insurreição popular. Até 11 de julho, os cubanos não conheciam seus direitos, nem sabiam que tinham direitos. Eles também não sabem que a Constituição prevê o direito à manifestação”, sublinhou. “A transformação social e mental do povo cubano começa agora, mas o processo é lento. Sanções não ajudarão as pessoas a desenvolverem a necessidade de defender sua realidade e sua liberdade.”

Jornalista e escritora aliada do Movimento San Isidro — coletivo de artistas que exige liberdade de expressão em Cuba —, Maria Matienzo Puerto, 41, vê com ceticismo as sanções impostas por Biden. “No geral, essas medidas tomadas contra funcionários do governo nunca repercutem diretamente sobre nossa realidade. São mais ações de política exterior do que uma pressão real sobre as necessidades do povo cubano”, afirmou à reportagem, por telefone, de Havana. “Mas é inegável que Biden mostra uma mudança de retórica. Até hoje, ele nem havia se pronunciado. Chegamos a pensar que estaria engajado em uma negociação de degelo, como se viu durante o governo de Barack Obama.”

Denilde Holzhacker, professora de relações internacionais da ESPM-SP, disse ao Correio que a Casa Branca vinha discutindo a ampliação das sanções a indivíduos envolvidos em violações dos direitos humanos. “É uma forma de pressionar o regime a acelerar o processo de reforma e permitir a criação de condições para grupos de oposição serem respeitados. Mas também é uma maneira de responder às pressões que o governo Biden tem recebido nas últimas semanas, especificamente depois de manifestações de cubano-americanos em Miami e em Washington”, explicou ao Correio. “No entanto, há um questionamento sobre os efeitos dessas sanções, dado o grau de limitação e o quanto o embargo econômico afeta Cuba”, declarou Holzhacker.

Atentado

Ontem, o Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba (MBSC) manifestou repúdio a um atentado contra a embaixada cubana em Paris e se solidarizou com o Partido Comunista. De acordo com a entidade, três coquetéis Molotov atingiram a representação diplomática, causando um incêndio que deixou danos materiais. O MBSC acrescenta que, desde 1959, “Cuba, seu governo e suas instituições foram alvos de 713 atos terroristas organizados, financiados e executados principalmente pelos EUA, que custaram 3.478 vidas e prejuízos econômicos de US$ 181 bilhões”.