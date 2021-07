Espanha retoma voos com Brasil, mas mantém quarentena por covid-19

AF Agência France-Presse

A Espanha vai suspender as restrições para voos procedentes de Brasil e África do Sul, mas vai impor uma quarentena anticovid-19 de dez dias para estes viajantes, a partir de 3 de agosto - informa decreto publicado no Diário Oficial deste sábado (31).



A partir da referida data, os viajantes procedentes de ambos os países que tiverem a cartela de vacinação completa, um teste negativo, ou de contágio recente, de covid-19, poderão entrar na Espanha. Ainda assim, terão de cumprir um período de autoisolamento.

Apesar de não estarem mais submetidos a restrições tão severas como há alguns meses, os dois países ainda estão classificados como "alto risco", afirma o decreto.

Brasil e África do Sul juntam-se à lista de países submetidos à quarentena desde 27 de junho e na qual também constam Argentina, Colômbia, Bolívia e Namíbia.

Desde fevereiro, a Espanha proibiu a chegada de voos do Brasil e da África do Sul, exceto para cidadãos espanhóis e de Andorra, para os residentes estrangeiros na Espanha e Andorra e os passageiros em trânsito internacional para um país fora do espaço Schengen com uma escala de menos de 24 horas (obrigados a permanecer no aeroporto).

A Espanha sofre uma nova onda de casos de covid há várias semanas (687 casos a cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, segundo dados de sexta-feira) e várias regiões reinstauraram restrições.

Esses casos são menos graves do que os das ondas anteriores, graças ao avanço da campanha de vacinação: cerca de 57% da população está completamente vacinada e 67% recebeu pelo menos a primeira dose, segundo os últimos dados oficiais.