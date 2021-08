Exército egípcio anuncia ter abatido 89 extremistas do EI no Sinai

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP)

O Exército do Egito afirmou ter abatido 89 extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) em operações militares na península do Sinai, informou um porta-voz neste domingo (1º), sem especificar quando isso ocorreu.



Oito soldados egípcios foram "mortos ou feridos", acrescentou o porta-voz do Exército em um comunicado.

"Em meio aos esforços para perseguir e vencer os elementos terroristas (...) ao longo do período recente, o Exército conseguiu (...) matar 89 extremistas perigosos" no norte do Sinai", afirmou.

O texto não detalhava as datas exatas dessas operações. O Exército também afirmou ter destruído 404 artefatos explosivos improvisados, quatro cinturões de explosivos e 13 túneis usados pelos extremistas para se infiltrarem no território egípcio a partir da palestina Faixa de Gaza.

O Egito acusa o movimento islamita palestino Hamas, que governa em Gaza, de procurar armas com os grupos islâmicos do norte do Sinai.