Combates em cidade sitiada no Afeganistão deixam 40 civis mortos e 118 feridos em 24h

AF Agência France-Presse

(crédito: Zakeria HASHIMI / AFP)

Pelo menos 40 civis morreram, e 118 ficaram feridos, nas últimas 24 horas em combates entre os talibãs e as forças afegãs na cidade de Lashkar Gah, no sul do país - anunciou a Missão da ONU no Afeganistão (Unama), nesta terça-feira (3).

Em um tuíte, a Unama manifestou sua "profunda preocupação com os civis afegãos em Lashkar Gah, onde os combates se intensificam" entre os "talibãs que continuam sua ofensiva por terra e o Exército afegão que tenta contê-los".

O ultraconservador grupo islâmico assumiu o controle de várias zonas rurais desde que as forças estrangeiras anunciaram sua retirada do Afeganistão no início de maio, mas estão encontrando uma maior resistência nas capitais provinciais.

Fontes do governo relataram que os insurgentes tomaram o poder de uma dúzia de estações de rádio e de emissoras de televisão em Lashkar Gah. Permite apenas a difusão de uma rede pró-talibãs que transmite programação islâmica.

Na segunda-feira (2), o Ministério afegão da Defesa afirmou que a Força Aérea dos Estados Unidos estava realizando ataques em Lashkar Gah, para tentar conter o avanço dos talibãs.

A perda de Lashkar Gah seria um grande revés estratégico e psicológico para o governo, que se comprometeu a defender as cidades a qualquer custo, após perder o controle de amplas áreas rurais.