França ativa plano de emergência em hospitais após aumento de casos de covid

AF Agência France-Presse

(crédito: Lionel CHAMOISEAU / AFP)

A turística região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, no sudeste da França, ativou um plano de emergência em seus hospitais em meio a um aumento significativo de casos da covid-19 - anunciou a agência regional de saúde nesta quarta-feira (4).

Na última semana, "registrou-se um aumento de 56% no número de hospitalizações por covid" nesta região, que recebe cerca de 30 milhões de turistas a cada ano, informou a agência, acrescentando que "o aumento chega a 46%" na unidade de terapia intensiva.

Na terça-feira (3), as autoridades sanitárias também ativaram um plano de emergência nos hospitais da ilha mediterrânea da Córsega. A medida permite liberar mais leitos para UTI e mobilizar mais pessoal médico.

A situação na Córsega se agravou, provavelmente, pela tradicional chegada de veranistas em julho. A ilha já havia reintroduzido o uso obrigatório de máscara em suas principais cidades em meados do mês passado.

Vários resorts costeiros na França também voltaram a impor o uso de máscara, menos de dois meses depois de as autoridades terem suspendido essa restrição ao ar livre.

No noroeste da França, o departamento de Finistère, na Bretanha, ordenou o retorno do uso de máscara ao ar livre, após um aumento no número de casos de covid-19. Na zona de Morbihan, também na Bretanha, seu uso é obrigatório desde a semana passada.

As autoridades dos Pireneus Orientais, na fronteira com a Espanha, introduziram medidas similares, salvo na praia e em grandes espaços naturais.

Em toda França, a variante Delta está aumentando o número de internações hospitalares, conforme dados de saúde pública divulgados na terça-feira.

Os pacientes em UTI agora estão em 1.331, contra 978 na semana anterior. O número de óbitos nas últimas 24 horas chegou a 57, o eleva para mais de 112.000 o total de mortes por covid-19 no país.