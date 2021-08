Hotel na Islândia oferece estadia gratuita de um mês em troca de fotos da aurora boreal

CB Correio Braziliense

(crédito: Hotel Rangá/ divulgação )

Fotógrafos que gostam de aventura têm a oportunidade de passar um mês com hospedagem gratuita na Islândia, caso consigam boas fotos da aurora borel. Esta é a proposta do Hotel Rangá. Além da hospedagem, em troca das fotografias o hotel oferece passagens, acesso ao observatório de estrelas e banheiras de hidromassagem.

Ficou interessado? Para conseguir a oportunidade, o hotel requer disponibilidade por pelo menos três semanas durante a temporada da aurora borel (entre setembro e março). O fotografo escolhido terá que tirar fotos e fazer vídeos do fenômeno e ceder os direitos ao hotel, que utilizará como material promocional. Os interessados podem se inscrever pelo site do hotel.

A aurora borel é um fenômeno visual magnífico, que ocorre em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a atmosfera. Ela pode ser observada nas regiões polares, como na Suécia, Finlândia, Islândia e na Noruega. A cor geralmente é verde, mas depende do comprimento de onda gerado pelas partículas envolvidas.