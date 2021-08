Idosa cai de penhasco e morre; família presenciou a tragédia

CB Correio Braziliense

(crédito: Daily Mail/Reprodução)

A família de Pumpul Karademir não sabia o que a esperava quando decidiram fazer um passeio pelas montanhas do vilarejo de Tepekov, na Turquia, na última sexta-feira (30/7). Enquanto se deslumbrava com a vista do ponto alto da trilha, a mulher, de 71 anos, se desequilibrou e caiu da beira do penhasco. O marido, a filha, a neta e o genro de Pumpul presenciaram a queda, que foi fatal.

Kadir Sahiner, alpinista e genro da mulher, gravou o momento da tragédia. Ele filmava a paisagem quando o acidente ocorreu. No vídeo, divulgado pelo jornal Daily Mail, é possível ver que Pumpul se aproximou da beira do penhasco para observar a vista, mesmo com os pedidos da filha, Ayla, para que não ficasse tão perto do fim da montanha. “Não vá, mãe”, disse Ayla.

O próximo registro é de um aparente tropeço de Pumpul, em uma pedra, o que a faz perder o equilíbrio e cair do penhasco. O vídeo é parado com a imagem da mulher com as pernas para cima, antes da queda. Os paramédicos foram chamados e encontraram o corpo da idosa após uma hora de busca.

Veja o vídeo (atenção as imagens são fortes):