Incêndio Dixie devasta a cidade Greenville, na Califórnia

AF Agência France-Presse

(crédito: JOSH EDELSON / AFP)

Um enorme incêndio atingiu uma pequena cidade no norte da Califórnia, horas depois do pedido das autoridades para que os residentes abandonassem as suas casas imediatamente.

O centro de Greenville, uma comunidade no norte do estado, foi devastado pelas chamas depois que fortes ventos empurraram o incêndio Dixie naquela direção.

"Eu diria que a maior parte do centro de Greenville está completamente destruída", tuitou o fotógrafo Stuart Palley, mostrando imagens da devastação.

"Meu coração está partido por esta bela cidade", completou.

As autoridades já haviam emitido alertas aos residentes de Greenville e nas proximidades de Chester, onde ventos de até 56 km/h atiçaram as chamas de Dixie, o maior incêndio ativo neste momento no estado.

"Os bombeiros estão lutando pela cidade de Greenville", disse um porta-voz do serviço florestal americano ao jornal San Francisco Chronicle na noite de quarta-feira, sem fornecer mais detalhes sobre os trabalhos.

As imagens da AFP mostram como o calor do incêndio retorceu os postes de energia, com apenas algumas estruturas ainda de pé.

As chamas atingiram a localidade de cerca de 800 pessoas por volta das 16h00 (17h00 no horário de Brasília), de acordo com Jake Cagle, do serviço florestal.

"O comportamento do incêndio é intenso. Não é algo com que estamos acostumados", disse ele em um vídeo postado na noite de quarta-feira.

Poucas horas antes, o gabinete do xerife do condado de Plumas emitiu uma ordem de evacuação para cerca de 2.000 residentes de Chester.

"Se você ainda está na área, deve partir para o LESTE IMEDIATAMENTE!", escreveu o escritório no Facebook.

"Se você não pode partir e se sentir ameaçado pelo incêndio e puder chegar lá com segurança, refugie-se no campo de beisebol da Chester High School!"

Em um segundo alerta nas redes sociais, o gabinete acrescentou: "Se você ainda está na área de Greenville, está em perigo iminente e DEVE sair agora!!!"

"Se você ficar, é possível que os socorristas não sejam capazes de ajudá-lo".

O incêndio Dixie está queimando as florestas do norte da Califórnia desde meados de julho, mais um efeito da crise climática que tem provocado um calor sufocante e uma seca alarmante.

Em meados de julho, a área queimada na Califórnia era de mais de 250% em relação a 2020, que por sua vez foi o pior ano da história moderna do estado.