Influencer turca é processada por fotos em museu de Amsterdã.

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

As publicações no Instagram de uma visita ao Museu do Sexo, em Amsterdã, transformaram-se em pesadelo para a influencer digital turca Merve Taskin, 23 anos. Em 19 de janeiro do ano passado, ela escolheu a capital da Holanda para celebrar o aniversário. "Fiz fotos e vídeos do museu e compartilhei-os nas minhas redes sociais. Comprei produtos eróticos e publiquei imagens em Stories do meu perfil no Instagram. Retornei à Turquia. Estava confortável, porque tudo não passou de diversão", contou ao Correio Taskin, que mantém mais de 580 mil seguidores no Instagram. Ela chegou a enviar à reportagem algumas das fotos publicadas.

Em 20 de fevereiro de 2020, policiais a conduziram para prestar depoimento na delegacia. "Demorou horas. Expliquei o significado das minhas publicações. Eles me disseram que aquilo era um crime e que o material postado por mim configurava compartilhamento de obscenidades. Estou sendo processada pelo artigo 226 do Código Penal da Turquia", explicou Taskin.

Dez meses depois, a influencer passava férias na região turca de Çannakale, no Estreito de Dardanelos, quando soube que a Justiça havia emitido uma ordem de captura contra ela. "Os policiais foram ao hotel onde eu estava hospedada por volta de meia-noite e me interrogaram até a manhã seguinte. Depois, prestei um depoimento ao promotor, no tribunal,e fui solta. Em abril passado, recebi uma mensagem na qual afirmavam que serei levada diante de um juiz, em 26 de outubro. Crimes de obscenidades têm pena de 6 meses a 2 anos de prisão em meu país. Não sei o que o juiz decidirá", afirmou Taskin.

A mulher disse estar apavorada com o risco de perder a liberdade e com a repercussão do caso. "Tenho medo até de estar na mídia. Não fiz mal algum a ninguém. Eu apenas estava me divertindo", desabafou a influencer cujo destino está nas mãos de da Justiça turca.