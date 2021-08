Governo britânico lança plano de US$ 1 bilhão para assegurar festivais

AF Agência France-Presse

O governo britânico anunciou um plano para garantir a realização de festivais, shows e outros eventos que reúnam o público, frente ao risco de cancelamento em caso de novas restrições sanitárias.

Em colaboração com a seguradora britânica Lloyd's, este programa de 750 milhões de libras esterlinas (em torno de US$ 1,045 bilhão) "cobrirá os custos decorrentes em caso de cancelamento, devido à impossibilidade legal de organização do evento, por causa das restrições anticovid do governo", anunciou o Ministério das Finanças, na quinta-feira (5/8) à noite.

Nesse programa, o governo desempenhará o papel de "reassegurador", ou seja, intervirá, "oferecendo uma garantia para que as seguradoras possam propor os produtos de que as empresas do setor de eventos precisam", explicou o Ministério.

A nova onda da pandemia que atingiu o Reino Unido no início do verão (inverno no Brasil) obrigou alguns festivais a desistirem dos eventos previstos para este ano, diminuindo as esperanças de recuperação do setor cultural, muito afetado pela pandemia.

"Temos alguns dos melhores eventos do mundo aqui no Reino Unido, festivais mundialmente famosos", destacou o ministro das Finanças, Rishi Sunak, explicando que, com este programa, eventos profissionais poderão ser organizados "com confiança".

Temendo uma diminuição da vacinação entre os jovens, o governo se voltará para o setor de entretenimento noturno, para estimular este segmento da população a se vacinar.

Recentemente, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que, a partir do final de setembro, será exigida a dupla vacinação contra o coronavírus para a entrada em boates, ou para se participar de eventos que reúnam um grande número de pessoas.