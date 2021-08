Turquia e Grécia lutam contra fogo

CB Correio Braziliense



Os devastadores incêndios florestais continuavam, ontem, a queimar superfícies recordes de florestas na Grécia, pelo 11º dia consecutivo, durante este “verão de pesadelo”, enquanto as queimadas na vizinha Turquia pareciam diminuir. Dos dois lados do Mar Egeu, milhares de turistas e moradores deixaram as localidades evacuadas nos últimos dias, muitos deles por mar, por causa das chamas alimentadas pelas altas temperaturas.

Uma densa nuvem de fumaça e cinzas caiu sobre Atenas, enquanto os incêndios florestais — que mataram duas pessoas — ganhavam terreno em várias partes da Grécia, impulsionados, em alguns lugares, pelos ventos. Em contraste, na Turquia a situação parece melhorar como resultado das chuvas na costa turca.

Pelo menos 1.450 bombeiros gregos, auxiliados por reforços de outros países, incluindo 15 aeronaves, continuavam uma batalha feroz contra cinco grandes incêndios ao norte de Atenas, na Ilha de Eubeia, 200km a leste da capital, e três incêndios na Península do Peloponeso, no oeste, informaram os bombeiros.

As chamas devem continuar devido aos fortes ventos e temperaturas de até 38 graus Celsius em algumas regiões. As autoridades gregas contabilizaram 154 incêndios, 64 dos quais ainda ativos, na noite de sexta-feira. “Quando este verão de pesadelo acabar, vamos reparar todos os danos o mais rápido possível”, garantiu o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, ao visitar o Corpo de Bombeiros de Atenas.

Ao norte de Atenas, o fogo continua a avançar para o leste e para o Lago Marathon, a maior reserva de água da capital, depois de ter causado a evacuação de uma dezena de cidades. A fumaça densa e seu odor acre se espalharam pela capital durante a noite. A rodovia que liga Atenas ao norte do país permanece fechada por precaução, enquanto os campos de imigrantes próximos foram evacuados. Na sexta-feira, a polícia prendeu duas pessoas acusadas de suposto incêndio criminoso, segundo a agência de notícias grega ANA.

Recorde

Em 5 de agosto, as áreas queimadas na Grécia haviam excedido a média do período 2008-2020 em 180%, de acordo com dados da Rede Europeia de Informação sobre Incêndios Florestais. E isso sem contar as estimativas para 5 e 6 de agosto estabelecidas em mais de 15 mil hectares devastados, segundo o jornal Kathimerini. Até este momento, em 2021, os incêndios destruíram mais florestas e pinhais do que nos três anos sucessivos de 2017 a 2020, informou Andrianos Gourbatsis, ex-chefe dos bombeiros gregos, no site Ethnos.