Talibãs conquistam mais três capitais

CB Correio Braziliense

A milícia fundamentalista islâmica Talibã conquistou, ontem, mais três capitais provinciais do norte do Afeganistão: Kunduz, Sar-e-Pul e Taloqan. Agora, são cinco as capitais sob controle dos extremistas. A informação foi confirmada ao Correio pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, em mensagem sucinta enviada por meio do WhatsApp. Com mais de 200 mil habitantes, Kunduz, que fica 300km ao norte de Cabul e a 50km da fronteira com o Tadjiquistão, representa, até o momento, o mais importante ganho militar dos talibãs.

“O Talibã controla a cidade, e as pessoas têm que permanecer em silêncio”, admitiu à reportagem um morador de Kunduz identificado como Omar. “Os milicianos vestem roupas similares às do Exército Nacional Afegão e portam armas poderosas de fabricação norte-americana”, contou. Segundo ele, a invasão ocorreu às 6h20 de ontem (22h50 de sábado em Brasília).

Mohamad Hussein Mujahidzada, membro do conselho provincial de Sar-e-Pul, declarou que “os talibãs cercaram um batalhão do exército nas imediações da cidade”. “Todos os demais prédios do governo estão sob controle do Talibã”, disse. Mais tarde, os insurgentes se apoderaram de Taloqan, capital da província de Tajar.

A ofensiva do Talibã aproveita o vácuo de segurança estabelecido com a retirada das tropas estrangeiras, que deverá ser completada em 22 dias. No sábado, os extremistas tinham assumido o controle de Sheberghan (noroeste), capital da província de Jazwan; na sexta-feira, eles capturaram Zaranj (sudoeste), capital da província de Nimroz, perto da fronteira com o Irã.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram Talibãs com uniforme militar e uma espécie de turbante, revistando carros em Kunduz. As imagens também exibiam moradores da cidade correndo, desesperados, pelas ruas, enquanto o barulho de tiros era escutado ao fundo e uma imensa coluna de fumaça subia ao céu. O ex-embaixador dos Estados Unidos em Cabul, Ryan Crocker, disse ser mais provável uma guerra civil prolongada do que uma rápida tomada de poder pelo Talibã. (RC)