Projeto que retrata desafio de família por educação vence competição Earth Photo 2021

Um projeto que narra a jornada de uma família etíope pela educação venceu o concurso de fotos Earth Photo 2021 (Fotos da Terra 2021).

O tríptico de Rosie Hallam, A Right to an Education (O Direito a uma Educação), mostra Selamaw, a primeira pessoa em sua família a permanecer na escola após a educação primária, sua mãe, Meselech, e seu pai, Marco.

Eles são agricultores de subsistência que participam de um programa de educação.

A série também venceu a categoria "Pessoas".

'Igualdade de gênero'

"A educação é um direito humano básico e um investimento inteligente", diz Hallam.

"É fundamental para o desenvolvimento e ajuda a lançar as bases para o bem-estar social, o crescimento econômico e a segurança, a igualdade de gênero e a paz."

A Forestry England e a Royal Geographical Society selecionaram os vencedores em seis categorias de uma lista de 55 fotografias e quatro filmes.

A competição visa mostrar o que há de melhor em mídia visual ambiental e promover o debate sobre o mundo e seus habitantes.

Edward Bateman Uma reconstrução de paisagem de Yosemite, Califórnia, impressa em 3D

A foto de Edward Bateman "Yosemite's Half Dome in Winter" venceu a categoria Lugar. O Half Dome é uma cúpula de granito na Sierra Nevada, Califórnia (EUA), e é uma das paisagens mais conhecidas do Parque Nacional de Yosemite.

Por causa das restrições para conter a disseminação do coronavírus, viagens ao parque nacional eram impossíveis. O fotógrafo, então, recriou essa cena na mesa de sua cozinha com uma paisagem impressa em 3D derivada de dados geográficos do United States Geological Survey (USGS) e uma pequena máquina de fumaça.

Markus van Hauten Fonte geotérmica na Islândia

A foto "Blue Pool" (Piscina Azul) de Markus van Hauten, que mostra uma fonte geotérmica escondida em um planalto escassamente habitado no interior da Islândia, ganhou a categoria Natureza.

Roberto Bueno Vinhedo em degraus na Espanha

A foto "Forest Like Garden" (Uma Floresta como um Jardim) de Roberto Bueno, uma imagem aérea de encostas florestais exuberantes justapostas a vinhedos em degraus feitos pelo homem na Espanha, venceu a categoria Changing Forests (A Mudança de Florestas).

Antonio Perez Uma moradora de Fuvemeh, em Gana

Antonio Perez Série retrata pessoas afetadas pela erosão costeira no Oeste da África

Antonio Perez As fotos ganharam a categoria Climate of Change

A série The Sea Moves Us (O Mar nos move) de Antonio Pérez, em Gana, é composta por retratos de pessoas direta e significativamente afetadas pela erosão costeira no Oeste da África. As fotos ganharam a categoria Climate of Change (Mudança do Clima, um jogo de palavras com o termo "Mudança climática")

E o curta-metragem Semipalatinsk Polygon, the crime of nuclear testing (Polígono de Semipalatinsk, o crime dos testes nucleares) de Pierpaolo Mittica, que revela o legado humano e ambiental dos testes de armas da Guerra Fria, venceu a categoria Vídeo.

As imagens pré-selecionadas compõem a exposição Earth Photo no Pavilhão da Royal Geographical Society, em Londres, que vai até 25 de agosto.

E uma seleção dessas fotos será exibida em várias florestas da Inglaterra no final do ano.

Fotos cortesia: Royal Geographical Society

