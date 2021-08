Defensor do Povo do Equador será processado por suposto abuso sexual

AF Agência France-Presse

O Defensor do Povo do Equador (ombudsman), Freddy Carrión, será julgado por suposto crime de abuso sexual, informou o MP.

A Corte Nacional de Justiça "convoca o julgamento do Defensor do Povo, Freddy C., como suposto autor do delito de abuso sexual", afirmou a instituição que apresentou a acusação.

O juiz ratificou a ordem de prisão preventiva, que Carrión cumpre desde 17 de maio passado em uma penitenciária de Quito.

Carrión foi detido após a divulgação de um vídeo em que ele supostamente aparece brigando com uma mulher e agredindo Mauro Falconí, ex-ministro da Saúde do governo do ex-presidente Lenín Moreno e destituído pelas falhas na campanha de vacinação contra a covid.

O Defensor do Povo foi acusado de ter participado em uma festa clandestina durante um toque de recolher e a proibição de reuniões ordenados pelo governo.

Na ocasião, ele afirmou em uma carta pública sua "total predisposição para cooperar com as investigações" e admitiu que esteve na casa de Falconí.