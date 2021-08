Após fim da Olimpíada, Japão tenta acelerar vacinação contra covid-19

Mesmo com o fim da Olimpíada de Tóquio, o Japão - que permanece na temporada de férias - tem encarado um aumento progressivo no número diário de casos da covid-19. De acordo com a Associated Press, com cerca de 36% da população japonesa totalmente imunizada, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, está apostando nas vacinas para conter a disseminação do vírus.