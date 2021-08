'Professores se despedem de alunas': a angústia das mulheres com a volta do Talebã no Afeganistão

Aisha Khurram, uma ex-embaixadora da Juventude da ONU, compartilhou um tuíte sobre a situação na Universidade de Cabul na manhã deste domingo (15/8) — o domingo é dia útil nos países muçulmanos.

Some teachers said goodbyes to their female students as everyone was evacuated from Kabul University this morning... and we might not see our graduation like thousands of students around the country.



Taliban are placed all over the city, just waiting for the right time...