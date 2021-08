"Os talibãs venceram", admite presidente afegão após fugir do país

AF Agência France-Presse

(crédito: Nicholas Kamm/AFP)

O presidente afegão, Ashraf Ghani, disse que fugiu do país neste domingo(15) para "evitar um banho de sangue", quando o Talibã entrou na capital, concluindo uma ofensiva relâmpago em todo o território.

Três fontes importantes do Talibã confirmaram à AFP que os insurgentes assumiram o controle do palácio presidencial, acrescentando que uma reunião sobre segurança na capital afegã ocorria no local.

Ghani afirmou que "incontáveis patriotas seriam martirizados e a cidade de Cabul seria destruída" se ele permanecesse.

"O Talibã venceu ... e agora é responsável pela honra, propriedade e autopreservação de seus compatriotas", disse ele em um comunicado postado no Facebook.

"Agora eles enfrentam um novo teste histórico. Ou preservam o nome e a honra do Afeganistão ou dão prioridade a outros lugares e redes", acrescentou.

Ghani não indicou para onde tinha ido, mas o grupo de imprensa afegão Tolo News indicou que ele pode ter ido para o Tadjiquistão.

O ex-vice-presidente Abdullah Abdullah, que lidera o processo de paz, acusou Ghani de "deixar a população nesta situação".