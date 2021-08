As imagens que mostram o caos e o desespero dos afegãos após a entrada do Talibã em Cabul

BBC Geral





Cenas de caos e desespero foram vistas no Aeroporto Internacional de Cabul, no Afeganistão, em meio à tentativa de fuga em massa depois que o grupo fundamentalista Talebã entrou na capital e tomou o controle da totalidade do país.

"Levei 5 horas para chegar ao aeroporto", disse um estudante de 22 anos à BBC.

"Meus pés estão doendo, estão com bolhas e é difícil para eu ficar de pé".

"Era como uma cidade militar: as pessoas usavam roupas tradicionais, mas tinham armas e atiravam para o alto. Isso me lembrou da Jihad (guerra religiosa) que ouvi de meus pais", acrescentou ele desesperado.

O jovem está prestes a iniciar um mestrado em Istambul, na Turquia. Ele voltou a Cabul para passar um tempo com sua família antes do início do curso, mas ficou surpreso ao ver que o governo estava desmoronando.

"Agora que vou embora, penso na minha família, eles não têm como escapar. Não vejo futuro."

O jornalista Bilal Sarwary compartilhou um vídeo gravado na madrugada desta segunda-feira (horário local) que mostra pessoas tomando a plataforma de estacionamento do aeroporto internacional de Cabul

Sahar Rahimi/BBC Pessoas tentam entrar em aviões para fugir

Os Estados Unidos e outros países estavam tentando evacuar seus funcionários da embaixada, e muitos afegãos aterrorizados também tentavam deixar a capital.

Uma testemunha descreveu a sala de embarque do aeroporto se transformando em um caos depois que as pessoas disseram que os cartões de embarque estavam sendo impressos secretamente para celebridades, parlamentares e autoridades.

"Esperamos quase oito horas, até que o pessoal do aeroporto começasse a sair dos balcões, primeiro os balcões de check-in e depois os balcões de imigração e passaporte", diz.

"Não houve verificação de segurança. Passamos e vimos que as grandes portas de vidro estavam quebradas. As pessoas correram em direção ao último avião. Foi quase uma debandada."

Os Estados Unidos enviaram helicópteros militares para evacuar o pessoal de sua embaixada em Cabul.

AFP Estados Unidos enviaram militares para ajudar na evacuação da embaixada em Cabul

Após várias horas de cerco nos arredores da cidade, o Talebã ordenou que seus combatentes entrassem em Cabul no domingo.

Segundo porta-vozes do grupo, a medida foi tomada para evitar o caos e os saques depois que as forças de segurança deixaram partes da capital.

Quando isso aconteceu, centenas de moradores de Cabul tentaram sair da cidade com os pertences que conseguiram reunir.

Muitos tentavam escapar de Cabul a pé por medo de retaliação por parte dos combatentes do Talebã e pela incerteza diante de uma potencial onda de violência.

BBC Afegãos tentando deixar Cabul

Getty Images Presidente Afegão Ashraf Ghani fugiu do Afeganistão

Anadolu Agency via Getty Images Afegãos fazem fila em banco para sacar economias

Escapando de Cabul

Durante todo o domingo, as pessoas fizeram longas filas em frente aos bancos em Cabul para sacar dinheiro, com medo do confisco de suas economias.

Algumas famílias chegaram ao campo de refugiados do Parque Hasa-e-Awal em Cabul no sábado (14/8), fugindo dos combates fora da capital.

Nooria, 35 (embaixo à esquerda), deixou sua casa em Kunduz depois que um foguete a destruiu e feriu um de seus filhos.

Getty Images Família afegã deslocada por combates nos arredores de Cabul

Getty Images Mulheres com crianças buscam refúgio em mesquita em Cabul

Getty Images Crianças em acampamento nos arredores de Cabul

Mulheres deslocadas pelos combates em Kunduz se refugiaram em uma mesquita em Cabul, enquanto o Talibã continuava avançando em direção à captura da capital.

A BBC recebeu mensagens e testemunhos de mulheres que temem o que pode acontecer com suas vidas sob um governo islâmico do Talebã.

Elas estão preocupados com a volta do mesmo tipo de governo que o grupo instaurou na década de 1990, quando estava no poder.

Getty Images Talebã tomou a totalidade do território afegão neste domingo

Algumas das que fugiram de áreas controladas pelo Talebã disseram que os militantes exigiam que as famílias entregassem meninas e mulheres solteiras para se tornarem esposas de seus combatentes.

Mulheres de áreas controladas pelo Talebã também descreveram ser forçadas a usar burcas — veste que cobre todo o corpo, e apresenta uma estreita tela, à altura dos olhos, através da qual se pode ver — e militantes espancaram pessoas por infringirem as regras sociais.

A vida sob o Talebã na década de 1990 forçou as mulheres a usar a vestimenta. Os islamistas radicais restringiram a educação para meninas com mais de 10 anos e punições brutais foram impostas, incluindo execuções públicas.

