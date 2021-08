Incêndio no sul da França deixa um morto, dizem as autoridades

AF Agência France-Presse

(crédito: NICOLAS TUCAT / AFP)

Uma pessoa morreu no incêndio que desde segunda-feira (16/8) afeta as imediações da cidade turística de Saint-Tropez, na Costa Azul francesa, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (18/8).

Esta é a primeira vítima fatal do incêndio, o maior registrado na França este verão (hemisfério norte), em uma das principais áreas turísticas do país.

Além disso, 27 pessoas ficaram feridas, a maioria por intoxicação, incluindo cinco bombeiros com lesões leves.

O incêndio já queimou 5.000 hectares de floresta e matagal. Milhares de pessoas deixaram a região de forma preventiva.

Apesar de uma noite relativamente tranquila, segundo os bombeiros, o incêndio ainda não está controlado.

O sul da França e a região mais recente da bacia mediterrânea afetada por incêndios florestais. As chamas já afetaram regiões da Grécia, Turquia, Argélia e Marrocos.

Nos últimos dias, os incêndios destruíram 9.000 hectares na região turística do Algarve, sul de Portugal, e 12.000 hectares na Espanha, em Navalacruz, perto de Ávila (centro-oeste).