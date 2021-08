Vídeo: mães entregam crianças a militares no aeroporto de Cabul

TM Thays Martins

(crédito: Instagram/ reprodução )

Moradores de Cabul continuam a tentar sair do Afeganistão depois da tomada de poder pelo Talibã. Nesta quinta-feira (19/8), os Estados Unidos acusaram o governo afegão de impedir a saída de pessoas do país pelo aeroporto internacional de Cabul.

Um vídeo compartilhado pelo jornalista afegão Rustam Wahab, mostra mães escalando uma cerca para entregar seus filhos a soldados norte-americanos. "As pessoas estão tão desesperadas para escapar do Talibã que estão transferindo bebês e crianças para o portão do aeroporto de Cabul", disse o jornalista.

De acordo com o jornal Sky News, soldados britânicos estão no aeroporto ajudando na evacuação. "É terrível, mulheres estavam jogando seus bebês por cima do arame farpado, pedindo aos soldados que os pegassem, alguns ficaram presos no arame", disse um soldado ao jornal.

Nesta quinta-feira (19/8), vários protestos em Cabul foram reprimidos pela Talibã. De acordo com agência Reuters, pelo menos 15 pessoas morreram atingidas por tiros nesses protestos.

Na segunda-feira (16/8), vários vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o caos no aeroporto em que várias pessoas tentavam entrar nas aeronaves militares. Restos mortais foram encontrados no trem de pouso de um desses aviões. Nesta quinta-feira (19/8), o jornal Sun, uma das pessoas que morreu enquanto tentava se agarrar ao avião foi o ex-jogador da seleção de base do Afeganistão Zaki Anwari, que tinha 19 anos.

Uma outra aeronave saiu de Cabul com cerca de 640 pessoas a bordo, quando a capacidade da aeronave é de 130 ocupantes.