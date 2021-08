Furacão Grace se transforma em tempestade tropical ao passar pelo leste do México

AF Agência France-Presse

(crédito: ELIZABETH RUIZ / AFP)

Grace se degradou, nesta quinta-feira (19), de furacão para tempestade tropical enquanto percorria o leste do México, onde foram sentidos fortes ventos e chuvas que deixaram apenas danos materiais e forçaram a retirada de 337 turistas e moradores no estado de Quintana Roo.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), às 12h00 (horário de Brasília) o centro de Grace se localizava a 135 quilômetros do balneário de Tulum, onde tocou terra durante a madrugada como furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson (de 1 a 5).

Grace se degradou para tempestade tropical em seu avanço por terra e registrava ventos sustentados de 100 km/h e um deslocamento a 30 km/h em seu caminho para o Golfo do México, onde deve recuperar força, segundo o relatório do NHC.

"Temos faixas de nuvens e ventos fortes. O total de pessoas evacuadas chegou a 337, principalmente na área de Felipe Carrillo Puerto e Tulum, sem perdas humanas a se lamentar", informou no Facebook o governador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

Segundo o NHC, Grace retornará ao mar nesta quinta-feira à noite para depois voltar a tocar terra, possivelmente como furacão, na costa nordeste do México, onde estados como Veracruz, com vários rios, já fazem previsões.

"Provavelmente Grace tocará terra pela segunda vez na costa do México na noite de sexta-feira ou na madrugada de sábado", diz o boletim do NHC.

Danos materiais

Ao amanhecer, a área turística de Cancun estava deserta enquanto foi abalada por intensos ventos e chuvas que causaram alguns danos a estruturas da praia, que estava agitada pelas fortes ondas, constatou a AFP.

Quintana Roo declarou alerta vermelho na quarta-feira, o que levou as autoridades a retirarem turistas de Tulum e moradores de pequenas comunidades próximas à area onde Grace atingiu e que é pouco habitada.

A energia elétrica foi cortada preventivamente, afetando quase 150.000 usuários, mas assim que o fenômeno passar os trabalhadores da estatal Comissão Federal de Eletricidade realizarão as reparações necessárias para restabelecer a energia, afirmou Joaquín.

As travessias marítimas para Ilhas das Mulheres e Cozumel também foram suspensas, enquanto o aeroporto internacional de Cancun cancelou mais de 100 voos devido ao fenômeno.

Os comércios fecharam suas portas e suspenderam diversas atividades, enquanto os moradores protegiam suas casas e fizeram algumas reservas de alimentos e água.

No estado vizinho de Yucatan, o fenômeno derrubou várias árvores na cidade de Valladolid, além de danificar algumas casas feitas de materiais frágeis, segundo imagens divulgadas pelo governo desse distrito.

Assim que voltar a tocar terra pela segunda vez no nordeste do México, Grace deve se dissipar ao colidir com extensas cadeias montanhosas, mas vai causar chuvas em grandes áreas do país.