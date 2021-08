Sob pressão, Biden explica operações de evacuação no Afeganistão

AF Agencia France Presse

(crédito: Alex Wong/Getty Images/AFP)



Sob uma tempestade de críticas pela retirada dos militares americanos do Afeganistão, o presidente Joe Biden falará pela segunda vez sobre as caóticas operações de evacuação em Cabul, de onde milhares de civis tentam fugir desde que o Talibã assumiu o poder.



O presidente deve falar às 13h, horário local (14 do horário de Brasília), ao vivo pela televisão da Casa Branca, antes de partir para o fim de semana para sua base de operações em Wilmington (Delaware).



Na segunda-feira, ele fez seu primeiro pronunciamento, com uma breve apresentação na televisão, na qual defendeu "firmemente" sua decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão antes de 31 de agosto, onde lutam há vinte anos.



“Eu sou o presidente dos Estados Unidos, no final das contas a responsabilidade é minha”, disse.



Dois dias depois, em entrevista à ABC, o presidente democrata explicou que a retirada dos EUA invariavelmente causaria alguma forma de "caos" no país.



Mas seus opositores republicanos criticaram a gestão dessa retirada, que, segundo eles, precipitou a queda do governo afegão. Também o reprovam por evitar perguntas incômodas da imprensa desde a queda do governo afegão no domingo e por praticamente não ter interrompido suas férias em Camp David, apesar das cenas de caos no aeroporto de Cabul.



Do lado democrata, algumas vozes também lamentaram que o governo não tenha previsto as consequências dessa retirada e do colapso do regime afegão em apenas dez dias.



As imagens de civis em pânico amontoando-se nas portas ou tentando se pendurar nos aviões chocaram a opinião pública americana, que, no entanto, foi esmagadoramente a favor da retirada das tropas até esta semana, uma vez que o governo de Biden prometeu evacuações suaves e organizadas.



Mas a realidade é muito diferente. O Talibã mantém controle estrito sobre os afegãos que querem chegar aos portões vigiados por mais de 5.200 soldados americanos.



Na quinta-feira, cerca de 3.000 pessoas foram evacuadas em 16 aviões de carga C-17 para os Estados Unidos, segundo a Casa Branca, entre americanos, suas famílias e afegãos que trabalharam para os Estados Unidos.



Desde o início das operações de evacuação de emergência em 14 de agosto, cerca de 9.000 pessoas foram evacuadas por via aérea e 14.000 desde o final de julho, quando os cidadãos americanos começaram a sair, acrescentou a presidência.



Os Estados Unidos planejam evacuar um total de mais de 30.000 americanos e afegãos civis por meio de suas bases no Kuwait e no Catar.

EUA retirou cerca de 13.000 pessoas de Cabul desde 14 de agosto (Biden)

Biden diz que evacuação de Cabul é uma das "mais difíceis da história"

Biden diz que não pode garantir o 'resultado final' da evacuação de Cabul

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (20) que não pode garantir "o resultado final" da operação de evacuação de Cabul, uma das "mais difíceis da história" no fim de uma guerra de 20 anos no Afeganistão.

"Esta missão de retirada é perigosa. Implica riscos para nossas forças armadas e acontece em circunstâncias difíceis. Não posso prometer qual será o resultado final ou que será sem risco de perdas", disse o presidente em um discurso na Casa Branca, ao anunciar que Estados Unidos retiraram 13.000 pessoas do Afeganistão por via aérea desde 14 de agosto.



© Agence France-Presse