Ataque no oeste do Níger deixam ao menos 10 mortos

AF Agencia France Presse

Niamei, Niger - Ao menos dez pessoas morreram em um ataque de supostos extremistas contra uma cidade da região de Tillabéri, no oeste do Níger, disseram neste sábado (21/8) à AFP um funcionário local e um habitante.

"O ataque ocorreu na cidade de Theim na comuna de Anzourou, quando as pessoas estavam rezando depois das 20h. O saldo: 17 mortos e cinco feridos", declarou à AFP um político local. "Houve cerca de 10 mortos", disse um morador de Tillabéri, a capital regional.

A região de Tillabéri, na chamada área "das três fronteiras" entre Níger, Burkina Faso e Mali, é palco frequente da violência de grupos extremistas afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Ao menos 37 civis foram assassinados em meados de agosto na cidade de Darey-Daye, também na região de Tillabéri.

O Human Rights Watch (HRW) estimou na semana passada que mais de 420 civis morreram desde o início do ano no oeste do Níger em ataques de grupos extremistas, que também obrigaram dezenas de milhares de pessoas a fugirem de suas casas. O número ultrapassa agora os 450.

O sudeste do Níger também enfrenta as atrocidades dos extremistas de Boko Haram e do Estado Islâmico da África do Oeste (Iswap).