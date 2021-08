EUA anula vistos de funcionários nicaraguenses por repressão contra opositores

AF Agência France-Presse

(crédito: CESAR PEREZ/AFP)

Washington, EUA - Os Estados Unidos anularam a concessão de vistos para 19 funcionários da Nicarágua, a quem acusa de serem cúmplices da repressão do governo contra a oposição antes das eleições de novembro.

As restrições se aplicam a funcionários eleitorais e do partido que permitiram o "ataque à democracia" do presidente Daniel Ortega, afirmou o Departamento de Estado em um comunicado na sexta-feira (20/8). "O presidente Daniel Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, intimidaram qualquer um que se oponha aos seus esforços para consolidar seu poder na Nicarágua", destacou.

Ortega, de 75 anos, governa desde 2007 e busca seu quarto mandato sucessivo pelo seu partido, o movimento ex-guerrilheiro de esquerda Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN).

Os funcionários incluídos na lista anunciada na sexta-feira pelo Departamento de Estado se juntam aos mais de 150 nicaraguenses afetados por restrições de visto desde julho. Ortega acusou a oposição de tentar derrubá-lo com o apoio de Washington.