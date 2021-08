Centenas de pessoas são detidas em protestos contra o confinamento

AF Agência Fance-Presse

Sydney, Austrália - Centenas de pessoas foram detidas neste sábado (21/8) por violentos confrontos entre manifestantes contra o confinamento e a polícia em duas cidades da Austrália, que registrou o maior número de novos casos de covid-19 desde o início da pandemia.

O estado de Nova Gales do Sul registrou 825 infecções -- um recorde para todo o país-- apenas um dia depois de as autoridades ampliarem até setembro o confinamento em vigor em sua capital Sydney desde junho. Mais de 1.500 policiais foram mobilizados nessa cidade, bloquearam ruas e detiveram dezenas de pessoas em um protesto com cerca de 250 participantes, informou a polícia do estado de Nova Gales do Sul.

Mais virulenta foi a mobilização em Melbourne, no estado de Victoria, que decretou ordens de confinamento em todo seu território para conter um crescente surto de covid-19. Milhares de pessoas demonstraram sua indignação em uma marcha contra essas restrições, na qual a polícia usou spray de pimenta contra os manifestantes.

Sete agentes ficaram feridos e mais de 200 pessoas foram detidas em um protesto "violento e ilegal", afirmou a polícia do estado em um comunicado. Também há informações de grandes protestos na cidade de Brisbane.

A Austrália, que se isolou para evitar a chegada do vírus, enfrenta um surto de casos desde junho devido à chegada da contagiosa variante Delta, que provocou um retorno de severas restrições.