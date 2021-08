Jovem italiano tatua seu passaporte sanitário no braço

AF Agência Fance-Presse

Roma, Itália - Um estudante de 22 anos na Itália se tornou uma sensação inesperada na internet depois tatuar o código de barras de seu certificado covid no braço.

Andrea Colonnetta disse que não pensou muito antes de fazer sua mais recente tatuagem, mas que decidiu fazê-la porque é uma opção prática no contexto atual, depois de falar com o tatuador profissional Gabriele Pellerone.

"Evidentemente é algo original, gosto de ser diferente", disse Colonnetta, da cidade de Reggio Calabria, ao jornal Corriere della Calabria.

A parte inferior do braço esquerdo de Colonnetta agora tem uma matriz de quadrados pretos do código QR de seu passaporte verde italiano oficial. O passaporte comprova o estado do coronavírus da pessoa: vacinado, recuperado do vírus ou com um resultado negativo nas últimas 48 horas.

Uma extensão do certificado digital Covid da União Europeia é exigido na Itália desde 6 de agosto para entrar em cinemas, museus e estabelecimentos esportivos fechados ou para comer dentro de restaurantes.

Colonnetta já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus, mas afirmou que, embora tenha recebido muita atenção no Instagram e TikTok, os pais dele ficaram um pouco assustados.

"Com certeza me recomendaram ser menos impulsivo e a refletir melhor sobre as coisas...", disse ao jornal.

Ele afirma que seu novo código de barras funciona: um vídeo publicado no TikTok por Pellerone mostra Colonnetta com máscara entrando no McDonald's e levantando seu braço para tirar uma foto de sua tatuagem.

Um guarda de segurança na entrada escaneia a foto de Colonnetta antes que o vídeo termine abrutamente, sem deixar claro se Colonnetta obteve seu Big Mac ou não.