EUA pedem que americanos evitem o aeroporto de Cabul por ameaças à segurança

AF Agência Fance-Presse

(crédito: BRENDAN SMIALOWSKI)

Washington, EUA - Os Estados Unidos pediram, neste sábado (21/8), aos seus cidadãos no Afeganistão que evitem por enquanto se dirigir ao aeroporto de Cabul, citando "potenciais ameaças à segurança" perto dos portões de entrada. A advertência, publicada no site da embaixada dos EUA no Afeganistão e no Twitter do Departamento de Estado em Washington, não oferece detalhes sobre a natureza da ameaça.

No entanto, as condições do lado de fora do aeroporto internacional Hamid Karzai são caóticas e há relatos de que os combatentes talibãs agrediram pessoas que tentam sair do país pelo aeroporto.

"Devido a potenciais ameaças à segurança fora dos portões do aeroporto de Cabul, estamos aconselhando aos cidadãos americanos que evitem viajar para o aeroporto e que evitem as portas do aeroporto neste momento, a menos que recebam instruções individuais de um representante do governo americano para isso", diz o alerta.

Os Estados Unidos esperam retirar 30.000 americanos e civis afegãos através de suas bases no Kuwait e Catar e dizem que já ajudaram 13.000 pessoas a abandonarem o país desde 14 de agosto.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu ajudar qualquer americano que esteja no Afeganistão e queira sair. Mas admitiu que a presença de milhares de soldados americanos no aeroporto não garante uma passagem segura.