Reino Unido tem manifestações de apoio ao povo afegão

AF Agência Fance-Presse

(crédito: Tolga Akmen / AFP)

Londres, Reino Unido - Milhares de pessoas se manifestaram, neste sábado (21/8), em Londres em apoio ao povo afegão, enquanto em Cabul as difíceis operações de evacuação continuam após o retorno do Talibã ao poder.

No centro da capital britânica, vários milhares de manifestantes erguiam, sob a chuva, cartazes com o lema "Não aos talibãs" e "Paz no Afeganistão", e bandeiras afegãs, observou a AFP. "Protejam as mulheres afegãs" era outro dos lemas. Outro protesto ocorreu em Glasgow, na Escócia, reunindo 150 pessoas, segundo a radiotelevisão pública BBC.

O governo britânico é alvo de críticas por como organizou a evacuação de seus cidadãos e de afegãos do Afeganistão após a chegada dos talibãs ao poder. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou na sexta-feira que seu governo trabalhará arduamente para retirar "o maior número de pessoas possível".