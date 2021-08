AF Agência France-Presse

(crédito: VICTORIA RAZO / AFP)

Tecolutla, México - Grace, rebaixada a tempestade tropical, mas que atingiu o México como um furacão, deixou pelo menos sete mortos no estado de Veracruz, no leste do país, informou o governo desse distrito neste sábado (21/8).

"Infelizmente temos sete mortos", incluindo menores, disse Cuitláhuac García, governador de Veracruz, o estado mais afetado pelo fenômeno, em uma coletiva de imprensa.

