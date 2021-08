Bases espanholas receberão temporariamente colaboradores afegãos dos EUA

AF Agência France-Presse

(crédito: PETRAS MALUKAS / AFP)

Madri, Espanha - Os Estados Unidos vão usar suas bases na Espanha de Morón e Rota para receber temporariamente seus colaboradores evacuados do Afeganistão, informaram ambos os governos neste domingo (22/8).

Em um telefonema, o presidente americano Joe Biden e o espanhol Pedro Sánchez "acordaram o uso das bases de Rota e Morón para acolher temporariamente afegãos colaboradores dos EUA em trânsito para outros destinos", afirmou o governo espanhol.

O Exército americano está presente nessas duas bases militares do sul do país desde meados do século passado.

Na madrugada de sábado para domingo, o terceiro voo de repatriamento enviado pela Espanha pousou na base militar de Torrejón de Ardoz com 46 colaboradores da Espanha e outros 64 dos Estados Unidos, informou o governo espanhol. Neste domingo, outros dois aviões partiram de Cabul para a Espanha, fazendo escala em Dubai, com 177 evacuados, dos quais 67 são colaboradores americanos.

A base de Torrejón de Ardoz, próxima a Madri, também se tornou um ponto de entrada de colaboradores das instituições da União Europeia evacuados do Afeganistão, que são acolhidos temporariamente ali antes de serem distribuídos pelos países do bloco.