Israel lança campanha de teste de covid-19 em crianças de 3 a 12 anos

AF Agência Fance-Presse

(crédito: ACK GUEZ / AFP)

Netanya, Israel - Israel iniciou, neste domingo (22/8), uma campanha de testes sorológicos em crianças de 3 a 12 anos para analisar os anticorpos desenvolvidos pelos menores não vacinados contra o coronavírus devido à volta às aulas.

Apesar do aumento do número de casos pela variante delta, o governo israelense quer evitar adiar o início do novo ano escolar, previsto para 1º de setembro. Segundo o ministério da Educação, esses testes permitirão analisar os anticorpos desenvolvidos por essas crianças, caso já tenham se contagiado. Aqueles que tiverem anticorpos suficientes não serão obrigados a se isolar, caso tenham estado em contato com uma pessoa infectada, limitando os problemas na escola.

Israel, que vacina os maiores de 12 anos, registrou mais de 970.000 casos de covid-19 desde o início da pandemia e mais de 6.700 mortes, com 58% da população vacinada com duas doses contra a covid.