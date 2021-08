Foguete russo lança 34 satélites da operadora britânica OneWeb

AF Agência Fance-Presse

Moscou, Rússia - Um foguete russo Soyuz, operado pelo europeu Arianespace, lançou na madrugada de sábado (21/8) para domingo (22/8) 34 novos satélites da operadora britânica OneWeb, que implanta uma constelação para fornecer Internet de alta velocidade em todo o mundo.

O foguete decolou "com sucesso" às 19h13 (horário de Brasília) de sábado no cosmódromo russo de Baikonur no Cazaquistão, informou um comunicado da Agência Espacial Russa (Roscosmos). Este é o quinto lançamento de satélites OneWeb este ano. Com esses 34 satélites, OneWeb dispõe agora de 288 satélites em órbita.

OneWeb, propriedade do governo britânico junto com a indiana Bharti, planeja lançar uma internet mundial até o final de 2022 com uma rede de 650 satélites. Em setembro de 2020, OneWeb e Arianespace assinaram um contrato pelo qual o grupo europeu lançará até dezembro de 2022 os satélites que faltam para completar a constelação.

Atualmente há vários projetos de constelação de satélites para uma internet global. O bilionário americano Elon Musk, fundador da empresa espacial SpaceX, já colocou em órbita mais de 1.500 satélites de sua rede Starlink. O fundador da Amazon, o também americano Jeff Bezos, tem um projeto parecido chamado Kuiper.