Putin pede para frear fuga de afegãos para ex-repúblicas soviéticas

CB Correio Braziliense

(crédito: Sergei Savostyanov / SPUTNIK / AFP)

Moscou, Rússia - O presidente russo Vladimir Putin pediu, neste domingo (22/8), para interromper a entrada de afegãos nas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, alertando sobre a eventual chegada ao seu país de "combatentes disfarçados de refugiados".

"Nossos colegas ocidentais pedem com insistência para recebermos refugiados nos países da Ásia Central até que tenham um visto para os Estados Unidos e outros países", disse Putin em uma reunião com responsáveis de seu partido Rússia Unida. "Mas quem pode estar entre esses refugiados, como podemos saber?", continuou o presidente, afirmando que poderiam ser "centenas, milhares ou até milhões" de pessoas.

As ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, algumas que fazem fronteira com o Afeganistão, são "nossos aliados próximos e nossos vizinhos com quem não temos restrições de vistos", lembrou. Neste sentido, alertou sobre a chegada "de combatentes disfarçados de refugiados" ao território russo. A Rússia "não quer esses elementos procedentes do Afeganistão ou de outros países onde estão presentes", insistiu Putin.