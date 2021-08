Negociações da COP15 sobre biodiversidade são retomadas

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / HAZEM BADER)

As delegações dos países-membros do Convênio da ONU sobre a Diversidade Biológica, reúnem-se em modo virtual, a partir desta segunda-feira (23/8) até 3 de setembro, para a preparação da COP15 adiada para abril de 2022.

Os participantes vão trabalhar em um projeto de texto apresentado em julho e que será discutido durante a reunião prevista para acontecer na China, no ano que vem.

O plano busca "viver em harmonia com a natureza" até 2050, com metas intermediárias para 2030.

As reuniões on-line iniciadas nesta segunda-feira, as primeiras desde a publicação do texto, vão-se limitar a três horas diárias.

A COP15 é uma reunião internacional considerada crucial para proteger a natureza. As negociações propriamente ditas, de forma presencial, serão em Kunming, na China, de 25 de abril a 8 de maio.