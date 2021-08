Mais de 5 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas no mundo

AF Agência France-Presse

Mais de 5 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram administradas no mundo, segundo uma contagem da AFP até esta terça-feira (24) às 11h30 (horário de Brasília), com base em fontes oficiais.

Demorou 26 dias para administrar 1 bilhão de vacinas, dos 4 bilhões para os 5 bilhões de doses, um ritmo de injeção semelhante ao observado nos 3 bilhões e 4 bilhões (que demoraram 30 e 26 dias, respectivamente).

Por outro lado, demorou 140 dias para injetar as primeiras bilhões de doses.

A China continua representando quatro em cada dez injeções aplicadas no mundo, com um total de 1,96 bilhão de doses. A Índia (589 milhões) e Estados Unidos (363 milhões) completam o pódio em valores absolutos.

Mas a cada cem habitantes, os Emirados Árabes Unidos lideram a lista com 179 doses, e se aproximam de 75% de sua população completamente vacinada.

São seguidos pelo Uruguai, com 154 doses a cada cem habitantes e 70% de sua população com o esquema completo da vacina. Depois vêm Israel (149), Catar (148), Singapura (147), Bahrein (144), Dinamarca (143), Chile (140), Canadá (139), Portugal e Bélgica (138), China continental (136), Espanha (134), Irlanda (133) e Reino Unido (132).

A maioria desses países já vacinou 70% de sua população e alguns, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Israel, Uruguai ou Chile começaram a administrar uma terceira dose para prolongar a imunização das pessoas completamente vacinadas.

Os Estados Unidos têm 52% de sua população completamente vacinada e 110 doses administradas a cada 100 habitantes.

Embora a maioria dos países pobres já tenha iniciado sua campanha de vacinação, especialmente graças ao mecanismo Covax (OMS, Aliança GAVI e a Coalizão para a Preparo diante de Epidemias (CEPI)), as diferenças entre países com "renda alta" e "renda baixa" são muito altas.

Os "com renda alta" (termo do Banco Mundial) administraram em média 111 doses a cada 100 habitantes. Do outro lado da balança, os países "com renda baixa" somente 2,4.

A média mundial está em 64 doses a cada 100 habitantes.

Três países ainda não têm campanha de vacinação em andamento: Burundi, Eritreia e Coreia do Norte.