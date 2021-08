Segundo estudo, efetividade de vacinas de RNA mensageiro cai a 66% com a Delta

AF Agência France-Presse

A efetividade contra o contágio da covid-19 das vacinas fabricadas pelos laboratórios Pfizer e Moderna caiu de 91% para 66% depois que a variante delta do coronavírus se tornou dominante, segundo um estudo de profissionais de saúde nos Estados Unidos, publicado nesta terça-feira (24).

Os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC) têm examinado o desempenho efetivo das duas vacinas desde que foram autorizadas pela primeira vez entre o pessoal de atendimento médico, socorristas e outros trabalhadores da linha de frente.

Milhares de trabalhadores em seis estados foram avaliados semanalmente e no começo dos sintomas de covid-19, o que permitiu aos pesquisadores estimar a eficácia contra infecções sintomáticas e assintomáticas.

Ao observar a taxa de infecções entre pessoas vacinadas e não vacinadas e o período de tempo em que foram monitoradas, a efetividade da vacina foi estimada em 91% no período de estudo inicial, de 14 de dezembro de 2020 a 10 de abril de 2021.

Mas, durante as semanas anteriores a 14 de agosto, quando a delta - variante ultracontagiosa da covid - se tornou dominante, a efetividade caiu para 66%.

Os autores do estudo alertaram para uma série de reservas nestes resultados, entre elas que a proteção das vacinas poderia estar diminuindo com o passar do tempo de qualquer forma e que a estimativa de 66% se baseou em um período de estudo relativamente curto, com poucas infecções.

"Embora estas descobertas provisórias sugiram uma redução moderada na efetividade das vacinas para prevenir a infecção da covid-19, a redução sustentada de dois terços no risco de infecção ressalta a importância e os benefícios contínuos da vacina", explicaram.

Vários estudos concluíram que a eficácia da vacina diminuiu com a variante delta, embora o nível preciso desta queda seja diferente entre as diferentes análises.

A delta se tornou a cepa dominante nos Estados Unidos no começo de julho.

Segundo um artigo recente da revista Virological, a quantidade de vírus encontrada nos primeiros exames de pacientes infectados com a variante delta foi 1.000 vezes maior do que a dos pacientes da primeira onda do vírus, em 2020, o que aumenta enormemente sua capacidade de contágio.